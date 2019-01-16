أبهـا 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسشاركت عمادة التطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد أمس, ببرنامجين تدريبيين ضمن فعاليات الجامعة التثقيفية والصحية في محافظة بارق، والذي تقدم الجامعة من خلاله خدماتها للمحافظات والقرى والمراكز التابعة لها.وجاء البرنامج التدريبي الأول تحت عنوان " إدارة الأولويات للقيادة الإدارية والتعليمية في المحافظة " قدّمها عميد التطوير الأكاديمي والجودة الدكتور عبدالعزيز الهاجري، بهدف التعرف على الأولويات وكيفية إدارتها من خلال النماذج الإدارية العالمية، وآليات تطبيقها، والممارسات التطبيقية في إدارة الأولويات, فيما جاءت الدورة التدريبية الثانية بعنوان " الجودة الشاملة في التعليم " قدّمها وكيل عمادة التطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد الدكتور سعيد سعد هادي, بحضور أكثر من 30 متدربًا من منسوبي التعليم، حيث ناقشت الدورة مفهوم الجودة بشكل عام في التعليم العام، وجهود وزارة التعليم في إنشاء وكالة للتطوير والتخطيط, وكذلك الإدارة العامة للجودة وقياس الأداء وفقا لرؤية ٢٠٣٠.يُذكر أن البرنامج التوعوي الذي تنظمه الجامعة حقق نجاحات متتالية في السنوات الست الماضية، حيث تجاوز عدد المستفيدين في البرنامج الأول الذي أقيم في تهامة قحطان أكثر من 18563 مستفيداً، كما سعى البرنامج في دورته الثانية إلى تغطية محافظة تثليث والمراكز التابعة لها, حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 15239 مستفيداً، ووصل عدد الذين استفادوا من البرنامج في دورته الثالثة بمحافظة محايل عسير أكثر من 26295 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الرابع بمركز ثربان بمحافظة المجاردة 57646 مستفيداً، كما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الخامس بمركز الحريضة بمحافظة رجال ألمع 37678 مستفيداً، أما في نسخة البرنامج السادسة بمركز بللسمر تجاوز عدد المستفيدين 36500 مستفيد.// انتهى //12:27ت م0046