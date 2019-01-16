سكاكا 10 جمادي الأولى 1440هـ الموافق 16 يناير 2019م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمقر الوزارة, وذلك في ختام زياراته التي بدأها الأسبوع الماضي لعدد من الوزراء في الرياض لدفع مسيرة التنمية في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها, وخاصة ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين والمواطنات .ورحب معالي الوزير بسمو أمير منطقة الجوف, مقدماً له التهنئة بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف .وجرى خلال اللقاء بحث المشروعات التعليمية للمنطقة سواءً الصفرية أو الجاري تنفيذها والمتعثرة منها في جميع مدن ومحافظات المنطقة، مؤكداً سموه على إيجاد الحلول الجذرية لهذه المشروعات والعمل على استكمالها، كما تم بحث المشروعات المستقبلية واحتياجات المنطقة من المشروعات التعليمية والمدرسية أو الجامعية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية .ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ للتعليم في المنطقة.//انتهى//12:43ت م0047