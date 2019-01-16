جدة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ضمن حملة مشتركة مع الضبط الميداني وفرع وزارة التجارة موقعاً عشوائياً بحي القرينية جنوب المحافظة، يمارس نشاط الغش التجاري في تحضير مواد التنظيف والعناية الشخصية، وإعادة تعبئتها في عبوات تحمل مسميات تجارية معروفة، وأتلفت خلالها 557 كرتوناً لمواد التنظيف والعناية منها 187 كرتوناً معبأة ومجهزة للنقل والبيع.وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني, أن الحملة المشتركة أسفرت عن رصد موقع مسور ومخالف لايحمل رخصة نظامية أو لوحة تعريفية، وبالمداهمة اتضح أنه يفتقد اشتراطات السلامة البيئية، مضيفاً أن الموقع تديره عمالة أجنبية تمارس الغش التجاري من خلال تحضير مواد التنظيف وخلطها بمواد كيميائية وتخفيفها وإعادة تعبئتها في عبوات مقلدة لأسماء تجارية بأسعار أقل.وأشار الزهراني إلى أن البلدية صادرت وأتلفت 187 كرتوناً معبأً بمواد التنظيف ومجهز للنقل والبيع و 240 عبوة بلاستيكية مقلدة جاهزة للتعبئة إلى جانب إتلاف 44 عبوة مواد كيميائية سائلة وصبغات روائح مقلدة وغير مرخصة صحياً، كما جرى مصادرة وإتلاف 370 كرتوناً للتعبئة، وسحب سيارتين من نوع فان تستخدمان لنقل البضائع من الموقع، فيما تحفظ فريق الضبط الميداني على عاملين وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما، كما جرى استكمال أعمال الإتلاف عبر ضواغط شركة النظافة وإعداد محضر مشترك بالحالة .// انتهى //12:44ت م0048