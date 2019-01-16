القدس المحتلة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 34 مستوطنا، و35 طالبا من معاهد تلمودية متطرفة ،اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية من باب المغاربة ،واستمعوا الى شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وتجولوا في باحاته قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.// انتهى //13:58ت م0082