الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس

قدم بنك التنمية الاجتماعية مبادرة جديدة هذا العام بعنوان "عنان الجنادرية" خلال مشاركته في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، تضمنت عددًا من الخدمات التي أتيحت عبر ثماني منصات تفاعلية حظيت باهتمام معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وأوضح مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد أن مبادرة "عنان الجنادرية" استقبلت 126 ألف زائر اطلعوا خلالها على مراحل تقديم الخدمات وهي : (عريق، محترف، سريع، وافر، حيوي، مدهش، نشيط، منتج) بهدف تحفيز رواد الأعمال، والتعرف على مبادئ وخطوات الدخول في ممارسة الأعمال الحرة، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشروعاتهم وإنجاحها.

وقال الراشد : إن البنك قدم من خلال المبادرة تمويلاً فوريًا لأكثر من 650 عميلًا، وأكثر من 1300 استشارة خدمة عملاء مع مشاركة 55 متجرًا واعدًا حققت مبيعات قدرها 400 ألف ريال، فضلا عن تقديم خدمات الدعم النقاط البيع من خلال 20 متجرًا لهذا الغرض.

ومن جهتها أفادت مدير الإدارة العامة للشراكات والتسويق في البنك نور العبدالكريم أن مبادرة "عنان الجنادرية" كانت تجربة مختلفة وفريدة من نوعها إذ هدفت وبخطوات عملية مباشرة إلى وضع سلة الخدمات المقدمة للزوار بين أيديهم، بالإضافة إلى العمل لبناء قدراتهم وتأهيلهم لخوض غمار العمل الحر باقتدار، إلى جانب عقد أنشطة التوعية بالإدارة المالية والادخار لخدمة الفئات السنية في المجتمع.

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13:59ت م

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