جدة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسرحبت منظمة التعاون الإسلامي بتولي دولة فلسطين رسمياً رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، مؤكدةً أن هذا الإنجاز التاريخي من شأنه ترسيخ مكانتها السياسية والقانونية على الساحة الدولية، وحقها في أن تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة .وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تهنئته لفخامة رئيس دولة فلسطين على ترأسه الدورة الحالية للمجموعة، مؤكداً ثقته في قدرة دولة فلسطين على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بكل فاعلية ومسؤولية واقتدار .وجدد الأمين العام في الوقت ذاته، التأكيد على مساندة المنظمة لجهود القيادة الفلسطينية الرامية إلى تمكين دولة فلسطين من ممارسة حقها في الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية، لحماية الشعب الفلسطيني، وتثبيت حقوقه الوطنية المشروعة والدفاع عنها، وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف .// انتهى //14:00ت م0084