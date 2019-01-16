جيزان 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم , فعاليات الملتقى الثاني للقيادات التعليمية والتربوية , بحضور المدير العام للتعليم بجازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس وذلك بقاعة الملكة للاحتفالات بمدينة جيزان.واستهل مدير عام التعليم بجازان الملتقى بكلمة أكد فيها أن قادة وقائدات المدارس هم أهم الأركان وأقواها في ترسيخ أهداف سياسة التعليم وتحقيق التطلعات للوصول بأجيالنا إلى التميز وإعدادهم للمساهمة في تنمية الوطن وتطويره.وبين أن التعليم اليوم وفي ظل أسلوب الإدارة الحديث المتطور يجعل الجميع شركاء مع المجتمع في الميدان التربوي عبر التواصل والاتصال بكل وضوح وشفافية لتكون المخرجات التعليمية لطلابنا وطالباتنا هي العنصر الرئيس في الحوار والحديث وليلمس الجميع مستوى الإنجاز والإبداع والتميز ، وصولاً للقيادة المتمكنة والمبدعة التي تصنع الفرق دائما لأنها تؤمن بروح العطاء والعمل الجماعي.وأكد على أهمية أن تكون مدارس المنطقة منصات إبداع وحوارات ولقاءات للعاملين في الميدان التربوي , ومنطلقاً للتطوير، ولعرض التجارب الإبداعية والأفكار القيادية التربوية , لافتاً إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية الوطنية 2030 تتطلب أن يكون الجميع على قدر التحدي والطموح والعمل الدائم على رفعة وطننا العزيز بكل إتقان ليتعليم أجيالنا عبر قيادة مدرسية ناجحة .وبين مدير تعليم جازان، أن اللقاء يهدف لمناقشة فرص تحسين أداء الإدارات التعليمية وتبادل الرؤى والأفكار ومناقشة الخطط المستقبلية والملتقيات والمبادرات التي تتبناها الإدارة العامة وتحقيق التكامل بين الإدارات والمكاتب بما يخدم الميدان التعليمي، معرباً عن اعتزازه بالجهود المخلصة للمعلمين والمعلمات وقائدي وقائدات المدارس في الميدان، مشدداً على الآمال والثقة الكبيرة بهم لمواصلة العطاء وتحقيق الرسالة التربوية.بعد ذلك بدأت فعاليات الملتقى الذي تضمن استعراض نتائج الطلاب والطالبات للفصل الأول من العام الحالي بالمدارس التابعة للإدارة الفصل الأول ونتائج مؤشرات الأداء للمدراس وأبرز العقبات التي واجهت الميدان وخطط الإدارة للفصل الدراسي الثاني وعرض للتجارب والممارسات المتميزة التي تساهم تحسين العملية التربوية بالمدارس , الأنشطة المدرسية وكيفية تفعليها وتحسين مشاركة مدارس تعليم جازان في المنافسات على المستوى الوطني.وفي نهاية اللقاء دشن الدكتور الأحوس نظام أداء تعليم جازان لحوكمة مؤشرات أداء المدارس , وتكريم قادة وقائدات ومنسقي ومنسقات المدارس المتميزة في الملف الإعلامي الوزاري ، والمدارس المتميزة في نتائج مؤشرات الأداء .//انتهى//14:00ت م0085