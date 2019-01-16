نجران 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بكلية العلوم الإدارية ،أمس، دورة تدريبية بعنوان "فن إدارة العلاقات العامة" ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي, وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ,وذلك بمقر الكلية، .وقدم الدورة الطالب حمد منصور آل حمامة ـ من ذوي الاحتياجات الخاصة ـ تناول خلالها مفهوم العلاقات العامة وأهميتها وأنشطتها، وكذلك برامج العلاقات العامة، إضافة إلى دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات . وأكد معالي مدير الجامعة حرصه التام على دعم جميع الطلاب، مشيراً إلى اعتزازه بما يتمتعون به من مهارات وقدرات عالية تثبت جودة التعليم بالجامعة، وتحفز على أهمية تنمية مهاراتهم وتطويرها بما يخدم تحصيلهم العلمي ويسهم في تفوقهم.وقدّم معاليه شهادة شكر وتقدير للطالب الذي قدم الدورة، وشهادات حضور للمشاركين.// انتهى //14:02ت م0086