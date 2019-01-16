الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساطلع معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، على الفرع الذكي لصندوق التنمية العقارية بمنطقة الرياض، الذي يعد أحد الروافد التقنية التي عمل الصندوق على إطلاقها ضمن منظومة من الخدمات المختلفة والحلول التمويلية المتكاملة للصندوق، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتيسير رحلة تملك المواطنين للمسكن الأول، عبر نظام ذكي يجمع بين خدمات صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية، ومشاريع وزارة الإسكان .وتجول معاليه في مختلف أرجاء الفرع، واستمع إلى شرح تفصيلي لخطة عمله وآلية الخدمات الإلكترونية الذكية التي يقدمها الفرع للمواطنين ومن بينها مسار الأولوية الإلكتروني لخدمة "جنودنا البواسل" من خلال أيقونة برنامج "دعم العسكريين وأصحاب الهمم"، وأجهزة الخدمة الذاتية التي تم اتاحتها للمواطنين دون الحاجة لموظف الخدمة الشاملة.وشاهد معاليه القاعة التفاعلية التي يتمكن من خلالها المستفيد من استعراض مشاريع وزارة الإسكان للبيع على الخارطة عبر تقنية الواقع الافتراضي "VR" ثلاثية الأبعاد، إضافة لشاشة تفاعلية لعرض المنتجات والحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى جهاز "المستشار الآلي" لخدمة وتوجيه المستفيدين.وشدّد معالي وزير الاسكان خلال جولته على ضرورة تكاتف جميع الجهود والعمل على إتاحة الخدمات للمستفيدين بكل سهولة ويسر في أي زمان ومكان وبجودة وكفاءة عالية والاستفادة من الخدمات التقنية الحديثة لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.// انتهى //14:02ت م0087