الباحة 10 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 16 يناير 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية جلعود بن دخيّل القحطاني ، يرافقه عدد من أعضاء الفريق القائم على الموسوعة الذين يزورون المنطقة حالياً للاطلاع على الأماكن التاريخية والتراثية والسياحية.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالقحطاني ومرافقيه ، متمنياً لهم زيارة ممتعة للمنطقة ومشاهدة ما تحويه من ثروة تراثية وسياحية وغيرها.بعد ذلك استمع سموه من القحطاني لشرح مفصل عن الموسوعة والهدف من نشأتها التي تهدف إلى توفير وبناء المعلومات الصحيحة من المصادر المختلفة في شتى العلوم والمعارف وخلق بيئة مناسبة للمعرفة وساحة للحوار الهادف ودعم الباحثين بالمعلومات المختلفة ونشر مالديهم، مشيراً إلى أن رؤية المسوعة هي أن تكون مصدراً أساسياً لمختلف العلوم بما يتناسب مع ديننا ووطننا وحضارتنا من خلال إنشاء قاعدة بيانات لكل المعلومات الصحيحة لخدمة المجتمع.وأشاد الأمير حسام بن سعود بالدور الهام للموسوعة في تعزيز ثقافة المجتمع وتقديم المعلومات الصحيحة وحصرها في موقع واحد ليوفر ذلك على الباحث إيجادها بكل سهوله وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، منوهاً سموه بالدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - لكافة المجالات والعلوم.بدوره ، عبر المشرف العام على موسوعة كيوبيديا جلعود القحطاني باسمه ونيابة عن أعضاء الموسوعة عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله لهم واطلاع سموه على الموسوعة بشكل مفصل والاستماع إلى توجيهاته السديدة.وفي نهاية اللقاء تسلم سمو أمير المنطقة درعا تذكارياً بهذه المناسبة من أعضاء الموسوعة العالمية.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف عبدالله بن زيد الراجح ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:15ت م0088