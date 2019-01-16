الرياض 10 جمادى الأولى1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسدعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ، العموم للمشاركة في التصويت لمشاريع السعودية من خلال موقع الاتحاد الدولي للاتصالات www.itu.int/net4/wsis/prizes/2019 دعمًا للمشاريع المقدمة من قبل عدد من الجهات في المملكة، للمنافسة على جوائز الأمم المتحدة المعنية بمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2019م والتي تتكون من (18) فرعًا، سيُعلن عن الفائزين بها خلال أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات المقرر عقده خلال الفترة 08 - 12 أبريل 2019م في مدينة جنيف بسويسرا.وأوضحت الهيئة أن المملكة تنافس على نسخة جوائز عام 2019م بأكثر من 60 مشروعًا قدَّمتها أكثر من 28 جهة حكومية وخاصة، لتكون من بين 1000 مشروع منافس من جميع أنحاء العالم، مضيفةً أن حصد الجوائز يتم بناءً على معايير محددة من قبل أمانة الجائزة، من ضمنها: عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مشروع.وأكدت الهيئة أن هذه الجوائز تقدَّم في إطار منظومة الأمم المتحدة، وبتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعد وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتم فيها اختيار أفضل المشاريع التي طوعت الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.يذكر أن المملكة حصدت 8 جوائز و 8 شهادات تميز في النسخ السابقة لجوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات.// انتهى //14:22ت م0090