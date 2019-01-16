القاهرة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسأدانت مصر الحادث الإرهابي، الذي شنته حركة الشباب الصومالية، واستهدف مجمعاً يضم فندقاً ومكاتب في العاصمة الكينية نيروبي، ما أسفر عن مصرع نحو 14 شخصاً.وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم، وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب كينيا في مواجهة هذا الحادث الإرهابي.وشددت على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب واجتثاثها من جذورها، معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب الكيني.// انتهى //14:23ت م0092