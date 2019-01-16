الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسانطلق أمس معرض نموذج الرعاية الصحية المتنقل في محطته الثانية في الخبر – الواجهة البحرية، الذي يشرف عليه مكتب تحقيق الرؤيا بوزارة الصحة.ويعتبر المعرض منصة تعريفية بالتحول الصحي وبرامجه بشكل عام وبرنامج نموذج الرعاية الصحية بشكل خاص، ويهدف إلى تعميق الفهم والإدراك ويستعرض منجزات برنامج نموذج الرعاية عبر التجمعات الصحية التي طبق فيها.كما يحصل الزائرون على توعية خاصة بمسارات النموذج الست: الرعاية الوقائية، الرعاية المزمنة، الرعاية العاجلة، رعاية الأم والطفل، الرعاية الاختيارية، والرعاية التلطيفية، عبر المطبوعات المتوفرة عنها، وقصص النجاح التي تعرض على شاشات خارج المعرض لحالات استفادت من مسارات النموذج.وشهد المعرض إقبالاً على تجربة الواقع الافتراضي التي يوفرها، حيث يتمكن الزائر من استخدام أجهزة الواقع الافتراضي لمشاهدة صورة تخيلية عن مستقبل الصحة بعد تطبيق نموذج الرعاية.يُذكر أن انطلاق المعرض يأتي عقب ملتقى نموذج الرعاية الذي أقيم في ديسمبر الماضي بعد عام على إطلاق النموذج من قبل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.ويهدف نموذج الرعاية إلى تصميم وتنفيذ أسلوب جديد في تقديم الخدمة الصحية، بما يضمن الحفاظ على الصحة وليس فقط علاج المرضى وتوفير رعاية صحية شاملة عالية الجودة في الوقت والمكان المناسبين.// انتهى //14:24ت م0093