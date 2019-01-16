الجزائر 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسأدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس مجمعاً فندقيا بالعاصمة الكينية نيروبي مخلفاً العديد من القتلى والجرحى, مقدمة تعازيها لعائلات ضحايا هذا العمل الإجرامي .وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف في تصريح اليوم اقتناع الجزائر بان التكالب الأعمى المقيت للإرهاب لن يثني عزم كينيا في إحباط مخططاته الآثمة ومحاربة هذه الآفة والتغلب عليها .وأعرب شريف عن تضامن بلاده التام مع الحكومة والشعب الكينيين.// انتهى //14:24ت م0095