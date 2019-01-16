مكة المكرمة 10 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 16 يناير 2019م واسدشن مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني اليوم مبادرة " مكة مورقة " بالشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة بمشاركة مدير بلدية الشوقية المهندس عمر المالكي ومدير إدارة الحدائق بالعاصمة المقدسة، ومدير مكتب التعليم بغرب خالد الجابري وعدد من القيادات التعليمية وقادة المدارس والطلاب المشاركين في المبادرة وذلك بحديقة الأمل غرب مكة المكرمة.وأعرب الزهراني عن سعادته بتفعيل هذه الشراكة المجتمعية بين إدارة تعليم مكة وأمانة العاصمة المقدسة تحت مسمى "مبادرة مكة مورقة " والتي تحقق بكل تأكيد إحدى مستهدفات التحول الوطني من خلال الاهتمام بالبيئة بكل تفاصيلها، وتهدف لنشر ثقافة زراعة الأشجار في نفوس الناشئة معربا عن شكره لأمين العاصمة المقدسة لدعمه لهذه المبادرة وكافة المهندسين المشاركين ومشرفي المكتب والقيادات التعليمية المشاركة والطلاب.من جانبه بين مدير مكتب التعليم بغرب مكة خالد الجابري أن مبادرة مكة مورقة تهدف للاهتمام بزراعة الأشجار، ونشر الوعي وبأهميتها بين الطلاب وتحفيزهم للمساهمة الإيجابية في الحفاظ على البيئة المجتمعية وتنميتها بمشاركة 30 ألف طالب من كافة مدارس التعليم بمكة المكرمة بمعدل 50 طالباً من كل مدرسة لمدة ثلاث سنوات متتالية معربا عن شكره للمشرف على المبادرة المساعد للشؤون التعليمية بمكتب الغرب الدكتور عبد الله الزهراني، ولمساعده للشؤون المدرسية وكافة مشرفي المكتب وقادة المدارس والطلاب على جهودهم المميزة في إبراز هذه المبادرة المجتمعية وتفعيلها ميدانياُ بالشكل المأمول.// انتهى //15:26ت م0153