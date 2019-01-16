أبوظبي 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رسالة خطية من رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، تتضمن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.تسلم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف.// انتهى //15:28ت م0155