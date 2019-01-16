المدينة لمنورة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبد العزيز السراني في مكتبه اليوم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد بن يحي الجبيلي.وخلال اللقاء استعرض الجبيلي خطة المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الاستراتيجية، وأبرز التطورات والمستجدات في مسيرة المركز، وأطلع الجامعة على جهود المركز في تيسير إجراءات الاعتماد وآخرها البرنامج الإلكتروني للاعتماد، والذي يسهم في تسهيل التعامل مع الجامعات والمراجعين فيما يخص الاعتمادات، وما يحققه من رفع كفاءة الإنفاق وترشيد الجهد والوقت المبذول في إنجاز المهام المطلوبة.من جهته أكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني على اهتمام الجامعة بالجودة، ونشر ثقافة الجودة والحصول على الاعتمادات الأكاديمية لتكون مؤسسة طموحة ورائدة تحقق متطلبات الجودة في كافة إداراتها وبرامجها ومخرجاتها.وأشار السراني إلى الجهود المميزة للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التي انعكست على أداء الجهات الحاصلة على الاعتمادات ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية في المملكة، ونوه السراني بالمخرجات التي اطلعت عليها الجامعة خلال القاء والعرض المرئي المقدم من المركز، مقدما شكره للمدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد الجبيلي والوفد المرافق له.//انتهى//15:30ت م0156