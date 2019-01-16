الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة أمس مدير السجون بمنطقة الرياض العقيد علي العمري عقب تعيينه في منصبه.وهنأ معالي وكيل إمارة منطقة الرياض العقيد العمري على التعيين متمنياً له دوام التوفيق والسداد كما جرى بحث عدد الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الجهتين.حضر الاستقبال العميد علي بن محمد آل قوت مدير سجون منطقة الرياض سابقاً .// انتهى //15:45ت م0158