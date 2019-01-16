بغداد 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسقررت رئاسة مجلس النواب العراقي ابقاء الجلسة التي عقدها المجلس اليوم مفتوحة , على ان تستانف السبت المقبل.وجاء هذا القرار بعدما أنهى المجلس في جلسته اليوم، القراءة الاولى لمشروعي قانوني صندوق استرداد اموال العراق، وتعديل قانون الشركات.وكان مجلس النواب العراقي عقد ظهر اليوم جلسته الاعتيادية الـ26 ضمن فصله التشريعي الاول, بحضور196 نائبا, ورئاسة محمد الحلبوسي .// انتهى //15:46ت م0159