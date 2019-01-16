عام / أمانة عسير تضبط 26 مخالفة في منشآت تجارية بأبها
الأربعاء 1440/5/10 هـ الموافق 2019/01/16 م واس
أبها 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس
رصدت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير، خلال جولاتها الرقابية خلال الأيام الماضية عدداً من المخالفات في بعض المنشآت التجارية بمدينة أبها .
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الرقابية أسفرت عن توجيه 26 مخالفة لمنشآت تجارية ، إضافة إلى إتلاف نحو 15 وجبة غير صالحة.
وأشار إلى أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء النظافة العامة للموقع وسوء نظافة المعدات المستخدمة و عدم إرتداء الزي الرسمي و مخالفة شروط التعبئة و التخزين و عدم وجود شهادات صحية للعمالة إضافة الى ضبط و إتلاف وجبات غذائية غير صالحة.
// انتهى //
15:47ت م
0160