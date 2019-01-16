السيح 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس ‏تفقد مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي اليوم مدارس الأبناء للبنين والبنات في إسكان قيادة المنطقة الوسطى شمال مدينة السيح ، بحضور مدير إدارة قيادة المنطقة الوسطى العميد عمر العتيبي ومساعد مدير إدارة التشغيل والصيانة بالخرج والسليل العقيد مهندس منصور الشهراني.وأستهل مدير تعليم الخرج جولته بزيارة مدارس البنين وألتقى بأبنائه الطلاب وأطلع على سير العمل ، وعلى كافة التجهيزات والمتطلبات ، ومناقشة أهم المقترحات والآراء المطروحة التي من شأنها تطوير بيئة الدراسة ، وتم تكريم الطلاب المتفوقين خلال الفصل الدراسي الاول.بعد ذلك دشن الدكتور العتيبي المشتل الزراعي ومشروع الحرف اليدوية في مبنى الروضة الثالثة خلال زيارته لمجمع مدارس البنات.وفي نهاية الزيارة دوّن مدير تعليم الخرج كلمة في سجل الزيارات شكر فيها جميع منسوبي ومنسوبات مدارس الأبناء على ماشاهده من أهتمام وعناية بالعملية التعليمية والبيئة المدرسية وتنوع استخدام الوسائل التعليمية بما يعود على الطالب والطالبة بالنفع والفائدة .// انتهى //15:48ت م0161