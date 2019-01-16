باريس 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسدانت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة المحاولة الإيرانية الفاشلة لإطلاق قمر صناعي وحثت النظام الإيراني على وقف جميع التجارب الصاروخية الباليستية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان اليوم، إن البرنامج الباليستي الإيراني مصدر قلق للمجتمع الدولي وفرنسا.وأضافت "ندعو إيران إلى عدم المضي قدمًا في تجارب صاروخية باليستية جديدة تهدف لحمل أسلحة نووية بما في ذلك منصات الإطلاق للفضاء ونحث إيران على احترام التزاماتها وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ".// انتهى //15:49ت م0162