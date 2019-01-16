عام / مستشار أمير الرياض والمشرف على مكتبه يستقبل مدير سجون المنطقة
الأربعاء 1440/5/10 هـ الموافق 2019/01/16 م واس
الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس
استقبل معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز بمكتبه أمس , مدير السجون بالمنطقة العقيد علي العمري عقب تعيينه في منصبه .
وهنأ معاليه العقيد العمري على التعيين متمنياً له دوام التوفيق والسداد .
حضر الاستقبال العميد علي بن محمد آل قوت مدير سجون منطقة الرياض سابقاً .
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15:49ت م
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