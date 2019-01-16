الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساستقبل معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز بمكتبه أمس , مدير السجون بالمنطقة العقيد علي العمري عقب تعيينه في منصبه .وهنأ معاليه العقيد العمري على التعيين متمنياً له دوام التوفيق والسداد .حضر الاستقبال العميد علي بن محمد آل قوت مدير سجون منطقة الرياض سابقاً .// انتهى //15:49ت م0164