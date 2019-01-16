الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في عدم اكتمال أعمال الصيانة لاستاد الملك فهد الدولي بالرياض وسوء جاهزيته والأسباب التي أدت لذلك.وأعلنت الهيئة أن قرار سمو الرئيس تضمن تكليف معالي مساعد الرئيس عبدالاله الدلاك بتولي رئاسة اللجنة على أن تباشر مهامها بصورة فورية ويتم رفع التقرير حيال ذلك بصورة عاجلة.// انتهى //15:52ت م0165