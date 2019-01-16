المدينة المنورة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساختتمت بالمدينة المنورة أمس ،أعمال البرنامج التدريبي "المصلح الرائد" الذي أقامته جمعية "توافق" للإصلاح الأسري، لتدريب وتأهيل المصلحين بالجمعية بالتعاون مع أحد المراكز التدريبية العالمية المتخصصة في علم الوساطة وتسوية النزاعات وفض المنازعات.ويهدف البرنامج إلى تمكين المصلحين بالجمعية على مباشرة قضايا الصلح بين طرفي النزاع ( الزوجين) بشكل فاعل ومثمر والوقوف على أوجه القصور ومسببات النزاع أو تجدده ومواجهتها بالأساليب العلمية المتبعة دولياً والطرق المنهجية المدروسة في هذا المجال، والقدرة على اتخاذ القرار الصائب في نفس الوقت وبالكيفية الأكثر كفاءة وسرعة دون ترك مجال للارتجال والمهارات الفردية المتفاوتة والاجتهادات الشخصية.يُذكر أن جمعية "توافق للإصلاح الأسري بالمدينة المنورة، متخصصة في القضايا الأسرية وتحديداً الزوجية من فسخ وخلع وطلاق ونفقة والتي تحال إليها من محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، ويتم العمل عليها وفق آلية متميزة من خلال مصلحين أكفاء يملكون القواعد الشرعية والخبرات العلمية والمهارات العملية اللازمة لتحقيق الصلح بين الزوجين.// انتهى //15:53ت م0166