نجران 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة الموهوبات، اليوم، ورشة تدريبية للطالبات الموهوبات عن كيفية أداء اختبارات مقياس موهبة للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، وذلك بمقر الإدارة.وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات، فاطمة آل مستنير أن البرنامج يهدف إلى تدريب الطالبات على كيفية اختبار مقياس موهبة للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، والكشف عن القدرات والمهارات لدى الطالبات في مجالات اللغة والرياضيات والعلوم وبعض جوانب الإبداع، والذي يشمل مراحل التعليم الصف الثالث والرابع والسادس الابتدائي والثالث متوسط.// انتهى //15:55ت م0167