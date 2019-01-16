الدمام 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في الإمارة اليوم، رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني عبدالرحمن العطيشان، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، وأعضاء المجلس، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها اليوم وفد من المجلس يضم عددا من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال في قطاعات مختلفة.ورحب سموه بأعضاء المجلس، متمنيا لهم التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة التي تعكس حجم التبادل والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.وتوجه رئيس غرفة البحرين بالشكر الجزيل لسمو نائب أمير الشرقية، على استقباله للوفد التجاري البحريني، منوها بجهود المجلس للنهوض بعلاقات العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين، المستندة على أسس متينة بفضل الجهود المباركة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.// انتهى//17:10ت م0194