تبوك 10 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسرصد القسم النسائي بأمانة منطقة تبوك خلال جولاته الرقابية الشهر الماضي عدة ملاحظات على عدد من المنشآت النسائية الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة .وأسفرت الجولات عن إغلاق وضبط ومصادرة كميات من المواد ومستحضرات التجميل والعطور مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، بالإضافة لإغلاق وإنذار عدد من المنشآت غير الملتزمة بإشتراطات صحة البيئة.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان أن القسم النسائي قام بـ(198)جولة رقابية على عدة منشآت في مختلف الأنشطة النسائية ، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها مفيدًا أنه تم إغلاق منشأة مخالفة ، وإنذار (64) منشأة أخرى كما تم مصادرة (510) مواد وأدوات تجميل تالفة ومنتهية الصلاحية.بدورها أكدت رئيسة القسم النسائي بالأمانة سعاد العقيلي بأن الأمانة حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المستمرة بشكل يومي ، لمتابعة مختلف الأنشطة النسائية، مشددة على دور المواطنات والمقيمات في التعاون مع جهود الأمانة والإبلاغ عما يلاحظنه من مخالفات من خلال الاتصال بالرقم 940.// انتهى //17:12ت م0195