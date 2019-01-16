الخرطوم 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واستسلم وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد احمد دعوة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الاجتماع 46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاسلامي يومي 1-2 مارس والذي يصادف مرور 50 عاماً على إنشاء المنظمة.جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، حمد الجنيبي.وعبر الوزير السوداني عن شكره لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان للدعوة الكريمة ووعد بتلبيتها.// انتهى //17:12ت م0196