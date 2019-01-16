عام / السيطرة على حريق بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة
الأربعاء 1440/5/10 هـ الموافق 2019/01/16 م واس
القاهرة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس
أكدت وزارة الطيران المدني المصرية السيطرة على حريق محدود اندلع اليوم، بإحدى الحاويات المتواجدة أمام أحد الفنادق الواقعة بالقرب من مطار القاهرة الدولي.
وقال مصدر مسؤول بالطيران المدني، وفقا لبيان أصدرته الوزارة، إن سيارات الإطفاء توجهت لموقع الحريق على الفور وتم السيطرة عليه دون حدوث أي إصابات أو خسائر مادية.
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17:14ت م
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