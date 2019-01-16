القاهرة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسأكدت وزارة الطيران المدني المصرية السيطرة على حريق محدود اندلع اليوم، بإحدى الحاويات المتواجدة أمام أحد الفنادق الواقعة بالقرب من مطار القاهرة الدولي.وقال مصدر مسؤول بالطيران المدني، وفقا لبيان أصدرته الوزارة، إن سيارات الإطفاء توجهت لموقع الحريق على الفور وتم السيطرة عليه دون حدوث أي إصابات أو خسائر مادية.// انتهى //17:14ت م0197