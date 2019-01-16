تبوك 10 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسوقف مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري اليوم، على سير العمل في مشروع إنشاء محطة تنقية مياه تبوك الشامل والمشاريع المساندة له ، وتفقد الشراري سير العمل في مقر المشروع الذي يأتي ضمن المشروع الاستراتيجي المركزي لمياه الشرب بالمنطقة.وأوضح المهندس صالح الشراري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه تم إنجاز عدد من مراحل تنفيذ المشروع وتم الاستفادة منها ، وجاري استكمال أعمال التنقية وزيادة الطاقة الإنتاجية حيث تصل سعة المحطة (150) ألف متر مكعب من المياه بعد تنقيتها بأحدث أساليب تكنولوجيا تنقية المياه .وأضاف : نعمل من خلال الجولات الميدانية على مثل هذه المشاريع لزيادة نسب الإنجاز فيها ، وسرعة استفادة المواطن منها والتي استشعر المواطنين بالأشهر القليلة الماضية من عام 2018م والله الحمد أثرها، حيث شهدت العديد من الانجازات في تشغيل خدمات المياه والصرف الصحي ببعض أحياء مدينة تبوك ومحافظة تيماء ومحافظة ضباء وبعض قرى المنطقة وزيادة كميات المياه مع التشغيل المستمر للمياه بتبوك والمحافظات.وشاهد الشراري جولته التفقديه عرضا مرئيا عن مراحل سير العمل بالمشروع وعن تقنيات تنقية المياه التي تم تركيبها بموقع المشروع ، كما اطلع على مشروع مياه الشرب في بئر بن هرماس، الذي يعمل على تغطية كافة الأحياء المأهولة بالسكان بشبكات المياه، ليستفيد منها جميع المنازل والعقارات في بئر بن هرماس .// انتهى //17:16ت م0198