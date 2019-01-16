طرابلس 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة التحركات العسكرية الأخيرة جنوب العاصمة طرابلس.وحذرت البعثة في بيان لها "من مغبة خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 04 و09 سبتمبر 2018" محذرة من الإخلال بأمن العاصمة وتعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.وأكدت البعثة فى بيانها اليوم، انها "سوف تحمل المسؤولية الكاملة كل من يفتح النار" مضيفة انها "لن تقف مكتوفة الأيدي وستقوم باتخاذ التدابير والإجراءات المتاحة اللازمة بناءً على تطور الأحداث على الأرض من أجل ردع هذه المحاولات المدانة والمرفوضة.وذكرت البعثة "الأطراف في ليبيا كافة بأن أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي".// انتهى //17:16ت م0199