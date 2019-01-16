الخرطوم 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسادى القسم امام الرئيس السوداني عمر البشير بالقصر الرئاسي بالخرطوم اليوم، اعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السوداني عقب الاحداث التي شهدتها السودان الايام الماضية، وذلك بحضور رئيس القضاء عبد المجيد ادريس.واوضح وزير العدل الدكتور محمد احمد سالم رئيس اللجنة في تصريح صحفي عقب مراسم اداء القسم ، ان اللجنة تتكون من عدد من وزراء الدولة في وزارات مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والاعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، بالاضافة الي ممثلي وزارة الداخلية وجهاز الامن والمخابرات الوطني والنيابة العامة .وبين ان مهمة اللجنة تتمثل في جمع الحقائق حول الاحداث الاخيرة التي صاحبت الاحتجاجات في بعض ولايات البلاد، علاوة على حصر الخسائر وتحديد حجم الاضرار وبحث امكانية جبر الاضرار ورد المظالم، وتحديد المسئولية.واكد وزير العدل حيادية اللجنة وتمتعها بالاستقلالية الكاملة حتي تؤدي دورها علي الوجه الامثل.// انتهى //17:16ت م0200