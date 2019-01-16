مكة المكرمة 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس وفد مكتب شؤون حجاج روسيا الاتحادية المفتي العام لروسيا الشيخ صالح مجيف، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، والخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري روسيا الاتحادية.من جانبه أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة، أن العمل متواصل بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج، وفق منظومة متكاملة تقدم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف، وذلك انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظهما الله -بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.بدوره أشاد رئيس وفد مكتب شؤون حجاج روسيا الاتحادية المفتي العام لروسيا الشيخ صالح مجيف بجهود حكومة المملكة، بتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالراحة والاطمئنان.// انتهى //17:17ت م0201