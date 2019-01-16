حائل 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بقصر أجا اليوم، مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس أنور بن علي الغصاب الذي قدم لسموه عرضاً لنشاطات الصندوق الزراعي وأهدافه.ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للزراعة والمزارعين، مشيداً سموه بجهود صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة.وأبدى سموه حرصه على مواصلة العمل في كل مايخدم ويدعم القطاع الزراعي بالمنطقة ، متمنيا سموه التوفيق للمهندس الغصاب وكافة زملائه .وتسلم الأمير عبدالعزيز بن سعد في ختام اللقاء التقرير السنوي الخاص بإنجازات الصندوق الزراعي خلال العام الماضي .// انتهى //17:31ت م0202