الدمام 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسشاركت جمعية البر بمحافظة الأحساء، اليوم، في بازار إشراقات يدوية، الذي تنظمه كلية العلوم بجامعة الملك فيصل، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة مها بنت علي الماجد، ووكيلة كلية العلوم الدكتورة خلود بنت محمد التيسان، ومشرفة القسم النسائي بالجمعية عزيزة القرني، وذلك في المدينة الجامعية بمبنى 49.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف، أن القسم النسائي بالجمعية بإشراف مديرة القسم شارك في تنظيم وإعداد 17 ركناً متنوعاً ما بين أركان أعمال يدوية من خوصيات وكروشية و صناعة الإكسسوار، وأركان الطبخ والرسم والتصوير الفوتغرافي والمكياج، إضافةً إلى اركان الأسر المنتجة، التي اشتملت على صناعة الليمون المعتق والبهارات ونقش الحنة وخبز المسح، وغيرها من الإركان التي شغلتها الأسر المنتجة من مستفيدات الجمعية.// انتهى //17:32ت م0204