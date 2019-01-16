الجزائر 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسزار سفير خـادم الحرمين الشريفيـن لدى الجزائر، عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، اليوم معالي رئيس المجلـس الشعبـي الوطنـي الجزائري معاذ بوشارب.وجـرى خـلال اللقـاء بحث العلاقات الثنائيـة بين البلديـن الشقيقيـن لاسيمـا فيما يختص بالعلاقات البرلمانيـة والسّعـي إلى تطويرهــا بما يحقّـق المصالح المشتـركة للشعبيـن الشقيقيـن السعودي والجزائري.// انتهى //18:31ت م0226