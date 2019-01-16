رياضي / كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم : تأهل فريق الاتحاد والوحدة والرائد إلى دور الـ 16
الأربعاء 1440/5/10 هـ الموافق 2019/01/16 م واس
الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس
تأهلت فرق الاتحاد والوحدة والرائد اليوم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة .
وجاء تأهل الاتحاد عقب فوزه على الوشم بهدفين مقابل هدف ، وفوز الوحدة على العروبة بهدف دون رد ، فيما تغلب فريق الرائد على العين بضربات الترجيح 3 - 1 بعد نهاية الشوطين الأصلي والإضافي 2-2 .
ويلعب لاحقا فريق الهلال وهجر .
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18:41ت م
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