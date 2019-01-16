الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واستأهلت فرق الاتحاد والوحدة والرائد اليوم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة .وجاء تأهل الاتحاد عقب فوزه على الوشم بهدفين مقابل هدف ، وفوز الوحدة على العروبة بهدف دون رد ، فيما تغلب فريق الرائد على العين بضربات الترجيح 3 - 1 بعد نهاية الشوطين الأصلي والإضافي 2-2 .ويلعب لاحقا فريق الهلال وهجر .// انتهى //18:41ت م0227