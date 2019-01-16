أبوظبي 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واستصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات العربية المتحدة، عقب فوزه على الصين بهدفين دون رد اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز قيرغزستان على منتخب الفلبين بثلاثة أهداف مقابل هدف .ورفع المنتخب الكوري الجنوبي إلى تسع نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الصيني، علما بأنهما ضمنا تأهلهما لدور الـ 16 بالبطولة منذ الجولة الماضية.وحصد منتخب قيرغزستان أول ثلاث نقاط في المجموعة، ليحتل المركز الثالث، وبقي تأهله للأدوار الإقصائية في البطولة مرهونا بتواجده ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بمرحلة المجموعات في المسابقة، فيما ظل منتخب الفلبين بالمركز الأخير بلا نقاط .// انتهى //18:45ت م0228