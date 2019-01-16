تبوك 10 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسرأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم اجتماع الجلسة العادية الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس المحلي للعام 1440هـ، بحضور أعضاء المجلس ومديري الجهات الحكومية المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات في مقر المحافظة.وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تخدم محافظة تيماء والمراكز الإدارية التابعة لها المدرجة في جدول الأعمال، ومنها استعراض ما لدى الإدارات الحكومية من خطط مستقبلية، كما تم استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والمشاريع المعتمدة في قطاع البلدية والتعليم والصحة والمياه والكهرباء.// انتهى //18:52ت م0232