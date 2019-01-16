أبوجا 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي اليوم في المؤتمر الذي نظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النيجيرية أبوجا بالتعاون مع منتدى الحوار بين الأديان من أجل السلام النيجيري، تحت عنوان "انتخابات 2019م والأمن القومي: دور مجتمعات أتباع الأديان".

وأكد المؤتمر على ضرورة نبذ العنف بمختلف أشكاله والالتزام بضوابط الانتخابات والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مع الوقوف صفًّا واحداً تجاه من يريد الإساءة إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وعبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات على هذه المبادرة والتعاون في إقامة المؤتمر لما له من دور فاعل في الحوار بين أتباع الأديان والتعايش السلمي بين الشعوب.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين عدنان بوسطجي كلمة خلال المؤتمر شكر في مستهلها القائمين على تنظيم المؤتمر، مبينًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يتمنون لكل النيجيريين مزيدًا من التقدم والازدهار.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر ونيجيريا على أعتاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية النيجيرية المقرّر عقدها في تاريخ 16 فبراير 2019م.

حضر المؤتمر رئيس الاتحاد المسيحي النيجيري الدكتور أُولاَسُوبُو أيوكونْلي، وسلطان سوكوتو رئيس المجلس النيجيري الأعلى للشؤون الإسلامية الحاج سعد أبوبكر، وممثلون عن مراكز حوار الأديان المحلية والدولية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى نيجيريا، وغيرهم من القيادات الدينية ورؤساء القبائل والأساتذة الجامعيين والسياسيين.

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18:59ت م

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