مكة المكرمة 10 جماد الأولى 1440 ه الموافق 16 يناير 2019 م واسأقامت محافظة الكامل اليوم حفل تكريم المتميزين لعام 1439 ه البالغ عددهم 275 متميزا من جميع التخصصات العلمية والإدارية والقيادية والطبية والفنية والمهنية والإعلامية والتفوق الدراسي وإصلاح ذات البين للجنسين الذكور والإناث بحضور محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني وعدد من المسؤولين بالمحافظة والمراكز التابعة لها .وأكد محافظ الكامل عايد القحطاني أن هذه الجائزة التي تقام للعام الثاني على التوالي تنسجم مع رؤية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في تنمية المكان وبناء الإنسان في المنطقة وحرصه على فتح المجال أمام مسؤولي وأبناء المنطقة ومحافظاتها ومراكزها للعمل على تحقيق التميز في الأداء والخدمات لافتا أن الجائزة تتم بالشراكة المجتمعية التكاملية فيما بين القطاعين الحكومي والخاص وتعمل على تعزيز روح العمل المميز بين الجميع للرقي بالمحافظة وخدماتها وأعمالها بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 , موضحا أن الجائزة شهدت في عامها الأول تكريم 140 متميزا ومتميزة وقفزت هذا العام لتشمل تكريم 275 متميزا ومتميزة راجيا أن تشهد في دورتها الثالثة المزيد من المتميزين والمتميزات وفق المعايير المحددة للجائزة .وقدم شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما الكامل للمحافظة مثمنا جهود كافة القائمين على الجائزة والداعمين والراعين لها مقدما التهنئة لكافة المتميزين لعام 1439هـ .// انتهى //19:01ت م0234