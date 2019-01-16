تونس 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسفاز النادي الصفاقسي على مستقبل قابس بهدفين لهدف في مباراة مؤجلة اقيمت بين الفريقين اليوم بنواحي مدينة قابس لحساب الجولة الثانية عشرة من البطولة التونسية لكرة القدم.واصبح النادي الصفاقسي هذا الفوز في المركز الثاني بـ 28 نقطة لايفصله عن الترجي صاحب المركز الأول الا نقطة واحدة .وتراجع النادي البنزرتي الى المركز الثالث وفي رصيده 26 نقطة، بينما احتل النجم الساحلي المركز الرابع وفي رصيده 21 نقطة .// انتهى //19:26ت م0236