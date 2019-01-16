أبوظبي 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واستلقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم اتصالًا هاتفيًا من مستشار النمسا سيباستيان كورتز.وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في المجالات كافة، بالاضافة إلى استعراض التعاون والتنسيق في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول تطورات الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //19:28ت م0237