بيروت 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في بيروت اليوم، وزير الدفاع الاسترالي كريستوفير بيني.وجرى خلال اللقاء مناقشة مختلف الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين.كما التقى الحريري السفير الجزائري في لبنان أحمد بو زيان، وعرض معه آخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //19:31ت م0238