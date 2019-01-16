بيروت 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واستلقى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي مولود جاويش اوغلو.وجرى خلال الاتصال بحث موضوع مدينة القدس واستعراض الإجراءات المشتركة التي من الممكن اتخاذها مع بعض الدول لثني الدول عن فتح سفارات لها فيها واعترافها بها كعاصمة للإحتلال الإسرائيلي, كما تم التطرق إلى شؤون المنطقة ومن ضمنها سوريا، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //19:35ت م0239