بيروت 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسنظمت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت اليوم، حفل توقيع كتاب (المملكة العربية السعودية الجديدة) للدكتور خالد أحمد تقي، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، وشخصيات سياسية لبنانية، بالإضافة إلى عدد من الأدباء والمثقفين والإعلاميين.وتضمن الحفل، عرضًا مرئيًا حول الكتاب وأقسامه ومحتواه، حيث تضمن فصله الأول تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله ـ مرورًا بأبنائه الملوك من بعده - رحمهم الله - وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، فيما تضمن الفصل الثاني من الكتاب الذي ضمّ في ثناياه سبعة فصول، دور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ في النهضة التي تعيشها المملكة من خلال رؤية المملكة 2030.وجال الكاتب في باقي الفصول بين مراحل تطور دور المرأة في المجتمع السعودي، ودور السياحة، وجغرافية المملكة ومناخها، بالإضافة إلى إنجازات المملكة على الصعيدين العربي والدولي.بعد ذلك، جرى التوقيع على نسخ من الكتاب للحاضرين.// انتهى //19:49ت م0241