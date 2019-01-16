نجران 10 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 16 يناير 2019م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، عضو مجلس الشورى عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كوثر بنت موسى الأربش.وأبدى سموه إعجابه وسعادته بتفاعل المؤسسات والمجتمع مع أسبوع التلاحم الوطني، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، وقال إن المشاهد المتزاحمة في أسبوع التلاحم ليست بغريبة على مجتمع ضرب أعظم الأمثلة في التآلف والتآخي، وفي صون الوحدة الوطنية، وردع ودحر كل من يتربص بالدين والوطن.ونوه سموه بدور المرأة في الأسرة والمجتمع وأنها المكون الأساس للأسرة.// انتهى //19:53ت م0242