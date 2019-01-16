الكويت 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسشارك وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي أمس في فعاليات ورشة عمل "أفضل الممارسات في توثيق المساعدات" التي نظمها مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة أمس الأول في مقر الصندوق الكويتي للتنمية.وعرض فريق مركز الملك سلمان للإغاثة تجربة منصة المساعدات السعودية وما تحتويه من بيانات عن المساعدات السعودية وكيفية إتمام عملية تسجيل المساعدات بواسطة الجهات السعودية المانحة، وأدوات مراجعة وتدقيق المعلومات في المنصة بواسطة المركز إلى مرحلة توثيقها في منصة التتبع المالي للأمم المتحدة ولجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وأبدى المجتمعون إعجابهم بمنصة المساعدات السعودية بوصفها نموذجًا يحتذى به في مجال توثيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، وناقشوا أفضل الممارسات بشأن توثيق المساعدات في المبادرة الدولية لشفافية المساعدات (IATI)، ومعايير التوثيق لدى المبادرة الدولية لشفافية المساعدات وتحليل الشركاء و توثيق بيانات المساعدات.يذكر أن هذه هي الورشة الثانية التي تأتي بناءً على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر القمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الذي انعقد في مملكة البحرين خلال ديسمبر 2016 م ، الذي أشار فيه إلى ضرورة تنسيق أنشطة المساعدات الإنسانية والتنموية بين الجانبين.وتأتي أيضًا بناءً على لقاء المراجعة في 9 أبريل 2018 في لندن بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، حيث جرى نقاش الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين و الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال توثيق المساعدات وشفافيتها والعمل سويًا لجعل بيانات المساعدات شاملة ومفيدة وسهل الوصول إليها.// انتهى // ‏20:11ت م0244