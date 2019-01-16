الرياض 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسعقدت المديرية العامة للدفاع المدني أعمال اجتماعها السنوي لمناقشة الدروس المستفادة من حج عام 1439هـ، برئاسة معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو .وأكد الفريق العمرو أن المديرية العامة للدفاع المدني تولي مهمة الحج اهتماما وعناية تمشياً مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية ، بتوفير جميع سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.وقال : " مع نهاية حج الموسم الماضي استخلصت المديرية العامة للدفاع المدني الدروس المستفادة من خلال تحليل نتائج تقارير القيادات الميدانية، ونحن اليوم في هذا الاجتماع سنعمل على طرح الدروس المستفادة وتعزيز ما هو إيجابي ومعالجة ما هو سلبي , مؤكدا أن ما تملكه المديرية من خبرة تراكمية على مر السنوات الماضية سينعكس بمشية الله على مستوى تنفيذ الخطط ونجاحها .من جانبه أوضح قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود الفرج أن جدول الاجتماع اشتمل على عدد من الموضوعات التي ستسهم في البدء في بناء الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ خلال موسم حج عام 1440 هـ ، مؤكدا أنه سيكون هناك اجتماعات دورية بين قيادات الدفاع المدني والجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.‏// انتهى //20:24ت م0245